Dalla Polonia: la Roma cerca un vice Rui Patricio. Occhi puntati su Tobiasz del Legia

Oggi una partita fondamentale in campo, ma i pensieri di Tiago Pinto sono rivolti anche al prossimo futuro della Roma. Come riportato dal portale polacco Meczyki, il general manager portoghese è alla ricerca di un vice Rui Patricio e uno dei nomi maggiormente apprezzati, è quello di Kacper Tobiasz del Legia Varsavia. Per il portiere classe 2002 in stagione 26 partite giocate e 29 gol subiti con all'attivo anche 10 clean sheet nel campionato polacco. Tobiasz (21 anni a novembre) rappresenterebbe l'identikit ideale per la porta giallorossa visto il contratto di Rui Patricio in scadenza nel 2024 e le poche garanzie date da Svilar nel corso di questa sua prima stagione a Trigoria. In passato altre 2 portieri polacchi hanno difeso i pali della Roma ovvero Szczesny e Skorupski.