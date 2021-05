Dalla Germania: Roma interessata a Gray, ha una clausola da 2 milioni

Il trequartista inglese è reduce da un'annata deludente con il Bayer Leverkusen

La Roma guarda in Germania. In particolare a stuzzicare la fantasia dei giallorossi sarebbe il profilo di Demarai Gray, trequartista inglese reduce da una stagione negativa al Bayer Leverkusen. Venticinque anni a giugno, è arrivato solo a gennaio dal Leicester ma la sua avventura con le Aspirine sembra arrivata già al capolinea. Appena 18 presenze totali, di cui addirittura 4 con la squadra delle riserve (con 3 gol) e una sola rete in prima squadra, all'esordio con lo Stoccarda. Secondo Max Bielefeld, giornalista per la versione tedesca di 'Sky Sports' , la Roma è interessata a Gray: sarebbe inoltre un'operazione decisamente semplice. Sull'inglese, che gioca prevalentemente a sinistra, pende infatti una clausola rescissoria di appena 2 milioni di euro che è valida solo per questa estate.