Dalla Francia, per Wijnaldum cambia la formula: obbligo di riscatto a 6 milioni

La Roma vuole portare Wijnaldum nella Capitale al più presto, per regalare a José Mourinho il forte e completo centrocampista olandese. A dare maggiori certezze è il portale francese dedicato al calcio, Footmercato.net. La trattativa iniziata tra i due club già da diverse settimane, sembrerebbe essere finalmente in dirittura d'arrivo, con il giocatore che questa settimana dovrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto, con PSG e Roma che stanno in questi minuti sistemando gli ultimi dettagli dell'affare. La formula scelta per l'accordo, da quanto riporta lo stesso sito, sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. Il prezzo concordato tra le due società, alla fine, sarebbe leggermente inferiore a 6 milioni di euro.