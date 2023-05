Dalla Francia: proposto alla Roma il classe 2004 Madiou Keita

Il centrale guineano è stato proposto al club giallorosso che sta monitorando le sue prestazioni. Il contratto è in scadenza il prossimo giugno

Oltre al tour de force di questo finale di stagione, la Roma sta continuando a lavorare per la prossima finestra di mercato estiva. Come riportato da Foot Mercato, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Madiou Keita, difensore centrale di piede mancino della formazione B dell'Auxerre. Il guineano classe 2004 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è stato recentemente proposto al club giallorosso che sta monitorando con attenzione le sue prestazioni.