Dalla Francia: prima offerta del Fulham per Traoré. Sul terzino c’è anche la Roma

Oltre alle uscite, la Roma continua a lavorare per regalare a Mourinho dei rinforzi in grado di migliorare la qualità della rosa. Come riportato dal portale francese FootMercato, il club giallorosso segue con molta attenzione Hamari Traoré, terzino destro in scadenza di contratto con il Rennes, come possibile sostituto del partente Karsdorp. Sul 30enne maliano c'è soprattutto l'interesse del Fulham che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al club francese di circa 4 milioni di euro. Alla finestra rimane anche il Lione, una delle squadre interessate anche al terzino olandese della Roma. Il Rennes sta seriamente pensando di separarsi dal suo capitano già a gennaio, per non perderlo a zero in estate. Traoré in questa stagione è sceso in campo in 18 match (1896 minuti giocati) nei quali ha realizzato anche 1 gol (nell'ultima di campionato contro il PSG).