Dalla Francia: la Roma sulle tracce di Bounou. Ci sono anche Milan, West Ham e Leeds

Il momento della stagione è delicato con una serie di sfide importanti per la zona Champions e per il cammino in Europa League ma Tiago Pinto sta lavorando anche alla prossima finestra di mercato. Come riportato da alcuni media francesi, la Roma starebbe monitorando Yassine Bounou, portiere del Siviglia. Il classe '91 è reduce da un Mondiale stellare giocato insieme al suo Marocco ma nelle ultime settimane ha perso il posto titolare con la squadra andalusa e il contratto in scadenza nel 2024 fa gola a molte squadre. Sul nativo di Montreal infatti ci sono già il Leeds, il West Ham e il Milan. Con il Siviglia in questa stagione è sceso in campo 30 volte collezionando anche 6 clean sheet.