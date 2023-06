Dalla Francia: la Roma su Chotard del Montpellier. Ma la concorrenza è agguerrita

Dalla Francia giunge un nuovo nome per il centrocampo della Roma. Si tratta di Joris Chotard, mediano in forza al Montpellier che in questa stagione ha messo insieme 6assist in 36 presenze tra campionato e coppa nazionale. Come riporta il portale specializzato teamfootball.fr, sul calciatore francese classe 2001, legato al club arancioblu da un contratto valido fino al 30 giugno 2025, ci sarebbero diverse squadre, tra cui il Nizza, il Villareal e il Siviglia. Il suo nome però ha diverse pretendenti anche in Italia, dove, oltre al club giallorosso, piace anche alla Fiorentina. In vantaggio resta comunque il Nizza, che ha già avviato i primi contatti formali con il Montpellier, che si priverebbe di Chotard per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro.