Sembra incredibile ma il Paris Saint Germain ha non pochi problemi per la porta. I campioni d'Europa in carica e finalisti anche quest'anno non hanno trovato le certezze che speravano in Lucas Chevalier, dato per partente a fine stagione. Parecchie partite le ha, infatti, giocate Safonov ma Luis Enrique non è del tutto convinto e vorrebbe investire sul mercato. Come riporta il portale francese Sport.fr, il primo nome sulla lista dei dirigenti del Psg è quello di Diogo Costa del Porto, ma ci sono anche altre alternative di lusso, tra cui Mile Svilar. Il portiere giallorosso è reduce da una super stagione con la Roma che ha attirato gli interessi di tutta Europa. Seguiti anche Gregor Kobel, Elia Caprile e Bart Verbruggen.