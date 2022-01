Dalla Francia, il PSG blocca l’arrivo di Ndombele: prima deve cedere

Il sovraffollamento a centrocampo ha portato Leonardo ha mettere in stand-by la trattativa con il Tottenham. E la Roma osserva...

In questi ultimissimi giorni di calciomercato sarà ancora la questione centrocampo a tenere banco in casa Roma. Tra le opzioni di Pinto c'è anche Tanguy Ndombele, su cui però c'era anche il Valencia e soprattutto il PSG. I giallorossi lo hanno individuato come possibile colpo in caso di cessione di Diawara, che però si muove molto lentamente. Il francese ha scelto i parigini, che stanno trattando con il Tottenham: in queste ore, però, secondo 'Footmercato.net' il PSG ha bloccato l'arrivo di Ndombele mettendo in stand-by la trattativa con gli Spurs. La questione non sarebbe legata né alla volontà del giocatore, che ha già fatto sapere chiaramente la sua scelta, né all'alto ingaggio che comunque può essere diviso con i londinesi. Il problema, ad ora insormontabile, è infatti quello del sovraffollamento a centrocampo nella rosa di Pochettino. Paredes, Ebimbe, Herrera, Danilo (offerto alla Roma), Wijnaldum, oltre ai titolari Verratti e Gueye: per fare spazio a Ndombele dovrebbero prima andare via uno se non due calciatori. E al momento non sembrano esserci piste praticabili in uscita per nessuno di questi giocatori. Una possibile speranza in più per la Roma, a patto che si sblocchi immediatamente la cessione di Diawara.