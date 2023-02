Dalla Francia: contatti tra il PSG e Mourinho per la prossima stagione

Il club parigino ha avviato i primi colloqui con lo Special One che ha il contratto in scadenza nel 2024. È uno dei candidati per sostituire Galtier

L'indiscrezione lanciata da Footmercato fa tremare la Roma. Come riportato dal portale francese, c'è stato un primo contatto tra Luis Campos, direttore sportivo del PSG, e José Mourinho. Lo Special One è uno dei candidati per sostituire Galtier, in bilico vista la poca capacità di gestire un gruppo pieno di campioni come quello del club parigino. I rapporti tra i due portoghesi sono buoni, tanto che Mourinho lo voleva con sé nell'esperienza al Tottenham. Al momento però non c'è stato ancora nessun contatto tra il PSG e la Roma.