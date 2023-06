Dalla Francia: Belotti può partire. La Roma pensa alla sua possibile cessione

Il gallo viene da una stagione a dir poco opaca e la dirigenza sta ragionando sul da farsi in vista della prossima stagione. In Italia e in Spagna, le richieste non mancano

È stata una stagione da dimenticare quella per Andrea Belotti alla Roma. Il suo primo anno in giallorosso non è andato come si sperava. Dal punto di vista realizzativo, il bottino dei gol è davvero misero e la società capitolina si sta guardando attorno per decidere cosa farne sul mercato. Dalla Francia, come riporta footmercato.net, Tiago Pinto avrebbe aperto all'ipotesi di una sua possibile cessione. Il gallo, nonostante un'annata non al top, è sempre corteggiato da tante squadre. In Italia, Fiorentina, Bologna e Atalanta avrebbero già avviato i contatti con il procuratore dell'ex Torino, in vista di una possibile trattativa. Anche all'estero, però, arrivano sirene soprattutto dalla Spagna, con Siviglia e Valencia in prima linea. La Roma sta capendo il da farsi. La possibilità di veder andare via Belotti, dopo appena un anno nella capitale, potrebbe essere influenzata dall'arrivo di un altro attaccante, come nel caso di Scamacca. Da non sottovalutare, però, l'infortunio di Abraham che sarà fuori a lungo e questo potrebbe cambiare i piani giallorossi, che terrebbero il gallo, almeno fino al prossimo mercato invernale. Attualmente l'attaccante con la maglia numero 11 è legato al club giallorosso fino al 2025, dato il rinnovo scattato automaticamente al termine della stagione appena conclusa.