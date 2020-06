Dalla Francia, anche la Roma nella corsa a Bouanga

Il calciomercato sarà per la Roma una questione di dettagli, di opportunità e di capacità di scovare il talento tra le pieghe del calcio europeo. Secondo France Football i giallorossi starebbero osservando l’attaccante esterno del Saint-Etienne Denis Bouanga. Il classe 1994 ha fatto una stagione positiva con i biancoverdi, collezionando ben dieci gol in circa 26 presenze in Ligue 1 e attirando le attenzioni di altri club come Lille, Rennes, Betis e Everton. Il rischio per la Roma è che si possa scatenare un’asta europea e che il prezzo del gabonese con passaporto francese possa lievitare.