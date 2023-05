Dalla Spagna: la Roma cerca un rinforzo in difesa. Duello con l’Inter per Umtiti

Lastagione deve ancora volgere al termine e la Roma è in corsa per tutti gli obiettivi ma dalle parti di Trigoria si sta già iniziando a pensare alla prossima finestra di mercato. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, per Samuel Umtiti c'è un derby tutto italiano che coinvolge la Roma e l'Inter. Il centrale francese dopo annate buie a Barcellona, è tornato ad alti livelli con la maglia del Lecce attirando su di sé l'attenzione di diversi club. Il suo contratto scadrà nel 2026 ma i blaugrana vorrebbero liberarsene visti i tanti problemi finanziari che stanno colpendo il club. Dopo un inizio di stagione difficile complice il ritardo di condizione, il centrale francese ha saltato appena 3 partite nelle ultime 22 di campionato dimostrando anche una buona affidabilità a livello fisico (vero tallone d'Achille della sua carriera).