Dal Portogallo: Roma sulle tracce di Goncalo Ramos

Per la Roma nella prossima stagione potrebbe innescarsi un valzer di attaccanti. Abraham, dopo la stagione nettamente al di sotto delle aspettative, è in uscita mentre il futuro di Belotti è ancora appeso ad un filo. Per questo motivo Tiago Pinto sta iniziando a guardarsi intorno e come riportato dal principale quotidiano sportivo portoghese A Bola, uno dei profili più interessanti è quello di Goncalo Ramos. L'operazione però è tutt'altro che semplice visto il rendimento stagionale del classe 2001 (25 gol e 11 assist in 42 partite) e il contratto ancora lungo con il Benfica (fino al 2026) nel quale è presente anche una clausola rescissoria da 120 milioni.