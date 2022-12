Il Portogallo vuole solo Mourinho: ct ad interim per trattare con la Roma a giugno

Mourinho e il Portogallo, un legame che in patria stanno spingendo parecchio. Dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco, Fernando Santos ha le ore contate e la federazione si sta già muovendo verso il sostituto. Ieri l'indiscrezione, oggi un'ulteriore conferma: stavolta è il quotidiano portoghese 'Record' a parlarne. " Mourinho è il preferito numero uno dalla federazione portoghese, che lo ha già sondato. Aggiungere il ruolo di ct a quello di allenatore della Roma è fuori questione, il contratto fino al 2024 è un ostacolo" , dice uno dei giornali più importanti del Portogallo. Quello dello Special One è un tema caldissimo in patria, i tifosi lo vogliono e anche i vertici del calcio lusitano non hanno dubbi. Mourinho, però, è ancora legato ai giallorossi per un altro anno e mezzo. Per questo, senza accordi con la Roma, resta una pista complicatissima da realizzare.

In ogni caso ad ora va deciso il futuro di Fernando Santos, per cui si va verso una rescissione che però rischia di costare fino a 7 milioni alla federcalcio portoghese. Sono tanti i nomi sulla lista per la possibile successione, ma la priorità - continua il quotidiano 'Record' - resta José Mourinho che non ha mai nascosto il suo desiderio di guidare un giorno la sua nazionale. La FPF ha avviato dei contatti informali con lo Special One, ma ovviamente si tratta di uno scenario molto difficile da concretizzare. Almeno per adesso. Ed è appunto da escludere un doppio incarico, in quanto non sarebbe una soluzione presa in considerazione né dalla Roma né dallo stesso tecnico. Che in passato aveva parlato così dell'offerta del Portogallo nel 2013 con doppio incarico: "Volevo accettare, ma non avrei avuto tempo per un altro incarico part-time e non sarebbe stato etico". In ogni caso, Mourinho non sarà sulla panchina portoghese in questa stagione, scrive il quotidiano. Le porte si riaprirebbero solo a giugno ma la federazione dovrà in questo caso trovare un accordo con la Roma. Nel frattempo, il Portogallo pensa a una soluzione transitoria come il tecnico dell'under 21 Rui Jorge. Un ulteriore indizio di come l'unico obiettivo sia aspettare e arrivare a Mourinho in vista delle qualificazioni a Euro 2024.