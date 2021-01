Dal Portogallo: il Benfica spinge per Peres, ma alla Roma prima serve un sostituto

Tiago Pinto si è presentato ieri in conferenza stampa, ma è già al lavoro da qualche settimana per rinforzare la Roma a gennaio. Sfumato Reynolds, i giallorossi continuano a cercare un esterno. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, il Benfica vorrebbe portare Bruno Peres a Lisbona questo gennaio, ma la trattativa non appare facile. La società dei Friedkin, prima di lasciare andare il brasiliano, dovrà trovare un sostituto.

Il contratto dell’ex Torino scadrà a giugno e questo è uno dei motivi per cui cederlo ora potrebbe essere un affare. Tiago Pinto però vuole prima essere certo di avere in mano un altro terzino da consegnare a Fonseca. Peres è stato un’alternativa importante finora e ha collezionato ben 18 presenze tra campionato e Europa League. Lui continua a sperare nel rinnovo, ma per il momento non se n’è discusso.