Dal mito di Dzeko al boom con l’Augusta: ecco Demirovic, il nuovo Edin per la Roma

"L'ho sempre ammirato, il mio obiettivo è diventare come lui, per me è incredibile oggi giocarci insieme in nazionale". Così Ermedin Demirovic parlava qualche mese fa di Edin Dzeko . E a vederli in foto e in alcuni video su Youtube la somiglianza sfiora quasi l'emulazione. Nessun paragone sulla carriera, sia chiaro. Il primo è buon attaccante che sta sbocciando in questi ultimi due anni, l'altro un campione conclamato. Ma ci sono tanti punti in comune. Demirovic è il nome nuovo di un mercato in cui la Roma, tra le altre cose, deve trovare anche l'erede di Lukaku. De Rossi vuole un giocatore che sappia giocare con la squadra, un uomo di manovra ma che sappia riempire anche l'area di rigore. Doti che ha Demirovic. Ma chi è il bosniaco esploso quest'anno con l'Augusta?

Carriera e numeri di Demirovic

Si tratta di un attaccante centrale classe 1998. Bosniaco, ma nato in Germania, inizia la carriera nelle giovanili dell’Amburgo e del Lipsia. Cresce calcisticamente nella prima squadra dell’Alaves. Gli spagnoli non credono in lui e lo girano continuamente in prestito: Sochaux, Almeria e San Gallo nell’ordine. Successivamente il passaggio a titolo definitivo al Friburgo. In Germania, proprio come l'inizio della carriera di Dzeko. Entrambi arrivano in Bundesliga a 22 anni dopo aver realizzato 13 gol nella stagione precedente. Numeri uguali che continuano, anche il prezzo del cartellino è identico: 4 milioni pagati sia dal Wolfsburg per Edin che dal Friburgo per Demirovic. Nel 2022 passa all’Augusta a titolo gratuito. Qui i numeri realizzativi crescono, attirando l’attenzione della Roma ma anche del Milan. Nell’ultimo hanno è andato in doppia cifra sia per numero di gol (15) che di assist (10). A testimonianza della bravura anche ad aprire gli spazi per gli esterni. Il prezzo? Sui 20-22 milioni, lo stipendio invece è di due. In linea quindi coi parametri. Due amori emersi sui social: quello per il calcio e quello per la bellissima Sandra, presto sua moglie.