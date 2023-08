Dal Brasile: smentite su Marcos Leonardo. Il giocatore si è allenato con il Santos

Il calciatore brasiliano, a differenza delle ultime voci circolate, sembrerebbe essere sceso in campo per la seduta di allenamento agli ordini del tecnico Aguirre

La vicenda tra Marcos Leonardo e la Roma è caratterizzata da diversi episodi che stanno rallentando la chiusura della trattativa con il Santos. Nelle ore precedenti, era circolata la voce secondo cui il calciatore brasiliano si sarebbe rifiutato di allenarsi con la squadra per manifestare il proprio volere di giungere nella Capitale al più presto. Dal Brasile, però, arrivano delle secche smentite. Secondo quanto riportato da un presentatore di una rete televisiva locale, Record Tv, Marcos Leonardo sarebbe sceso in campo regolarmente insieme a tutti i suoi compagni. Il brasiliano, dopo aver svolto del lavoro in palestra, ha seguito gli ordini del nuovo allenatore del Santos, Diego Aguirre.