La banca di Dybala e 'Se parlo di Roma non mi fanno tornare': Totti showman a Bari

Torna di moda il nome di Yuri Alberto. Il centravanti brasiliano - già cercato nelle ultime due sessioni di mercato - è ancora un profilo gradito da Gasperini. Secondo quanto riportato da Espn i giallorossi hanno ripreso i contatti col giocatore, il Corinthians non chiude le porte ad una cessione ma aspetta un'offerta concreta per iniziare a trattare. In attesa di capire chi sarà il prossimo diretto sportivo, il club inizia a guardarsi intorno per rafforzare la rosa. Gasp si attende almeno due colpi in avanti e il brasiliano potrebbe essere il nuovo vice Malen. Vaz è considerato ancora troppo giovane mentre Dovbyk rimane in uscita.