Dal Brasile: Marcos Leonardo non giocherà più fino alla chiusura della trattativa

Marcos Leonardo prende una decisione drastica: niente più allenamenti col Santos. E quindi neanche partite. L'attaccante brasiliano oggetto della trattativa con la Roma da domenica non partecipa alle sedute con il gruppo, in quanto vuole solamente vestire la maglia giallorossa. Il Peixe, invece, in una pessima situazione di classifica, non vuole cedere anche lui oltre a Deivid. Per cui, come oggi, nonostante le parole dell'allenatore Aguirre non vuole più allenarsi e giocare per il Santosfino a quando la situazione non verrà risolta. In un senso o nell'altro, nella speranza che ci sia il lieto fine. Non solo, perché - come riporta 'Globo Esporte' - persone vicine a Marcos Leonardo raccontano che il ragazzo sta subendo molto questo tira e molla, questa incertezza e il veto da parte del suo club, anche e soprattutto a livello psicologico.