Dal Belgio, Svilar ha firmato un contratto di cinque anni con la Roma

Il portiere classe '99 del Benfica ha firmato un contratto quinquennale con il club giallorosso. Arriverà al termine della stagione e si giocherà il posto con Rui Patricio

Mile Svilar è sempre più vicino ad essere un nuovo calciatore della Roma. Come riportato dal portale belga walfoot.be, il portiere classe '99 avrebbe già firmato un quinquennale con i giallorossi. Il Benfica ha provato un ultimo tentativo per rinnovare il contratto del portiere belga senza però sortire l'effetto sperato. Uno dei motivi principali della scelta del ragazzo, è sicuramente la presenza di Josè Mourinho che lo aveva già elogiato nel 2017, quando lo aveva affrontato sulla panchina del Manchester United in Champions League.