Daka, niente Roma: ufficiale il passaggio al Leicester

il centravanti dello Zambia ha firmato per le Foxies

Il Leicester ha annunciato l'acquisto dell'attaccante del Salisburgo Patson Daka, punta che piaceva a José Mourinho e che recentemente era stata accostata alla Roma. Il giocatore da domani abbraccerà le Foxes firmando un accordo di 5 anni per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. L'annuncio è stato fatto sui profili social della società, con il centravanti dello Zambia che dal primo luglio approderà alla corte di Brendan Rodgers. Patson Daka, 23 anni il prossimo 9 ottobre, si è messo in luce nell'ultima stagione con il Salisburgo, raccogliendo 34 gol in 42 presenze con la maglia degli austriaci tra campionato, Champions League ed Europa League.