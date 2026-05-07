Da Ziolkowski a El Aynaoui: c’è una Roma che cerca spazio e tiene d’occhio il mercato

Alcuni giocatori giallorossi hanno vissuto una stagione altalenante, o addirittura da archiviare, e sperano di avere più spazio nella Roma o magari altrove: molto diranno le occasioni che si presenteranno sul mercato

Francesco Iucca Collaboratore 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 12:01)

La Roma non ha ancora dei piani chiari in vista della prossima stagione. Di certo non si può dire lo stesso per Gasperini, che vuole subito mettere in chiaro le cose, lo ha fatto con Corbin Friedkin ma attende impazientemente di replicare con Dan. Onde evitare i disguidi di cui ha parlato in conferenza post-Fiorentina. Il tecnico, sempre più apicale nella gestione tecnica del club giallorosso, è in attesa di capire i feedback dalla proprietà e di conseguenza con chi dovrà interfacciarsi sul mercato, ovvero il nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara. Gasperini non vorrebbe rinunciare a nessuno dei giocatori che ha utilizzato in maniera più assidua in questa stagione, compresi quelli in scadenza di contratto. Sono i cosiddetti senatori, quelli che lo stanno seguendo e che gli hanno già votato la fiducia. Da lì si deve aggiungere qualche tassello, ma solo se di alto livello. Pochi ma buoni, in sostanza. Non i 30 acquisti in 2 anni citati qualche settimana fa, scavando ulteriormente nel rapporto con Ranieri e Massara. Per cui tra i due e i quattro giocatori, possibilmente almeno tre titolari, al netto delle cessioni che ovviamente andranno rimpiazzate con calciatori almeno di pari livello. E non ci sono solo i big, sacrificabili sull'altare delle plusvalenze, a essere in bilico. Anche se per motivi diversi. Perché a Trigoria almeno in quattro attendono di capire che stagione potranno vivere con Gasperini dopo quella appena trascorsa in maniera non brillantissima. O comunque con spazio ridotto.

Ziolkowski, Dovbyk e non solo: ecco chi non ha convinto ed è valutare — Ad esempio Jan Ziolkowski, centrale polacco classe 2005 che ha fatto intravedere delle buone cose nelle sue prime uscite, alternando a qualche amnesia. Poi però è sparito dal campo e ovviamente questo non può renderlo contento, soprattutto in un'età come questa in cui ha bisogno di giocare per diventare grande. E allora la cessione resta uno scenario che può far comodo a entrambi, dipendendo sempre dalle offerte che arriveranno. In Germania e Inghilterra hanno acceso i radar su di lui, la Roma già sa di poter realizzare una buona plusvalenza (spererebbe di incassare almeno una ventina di milioni) anche se ha in rosa un talento che - con sei mesi in più di ambientamento in Italia - può magari incrementare ancora il suo valore. Deciderà anche, se non soprattutto, il mercato. Un altro più fuori che dentro Trigoria è Angelino, che ha vissuto una stagione travagliatissima per questioni fisiche. Lo spagnolo ha smentito di aver chiesto la cessione, ma l'addio è comunque un'ipotesi molto concreta. Con Gasperini l'intesa, anche inizialmente, non era decollata e potrebbe ripartire altrove. Il mister ha chiesto un titolare sulla fascia sinistra, così da riportare Wesley a destra, e in questo modo - anche se dovesse recuperare fisicamente - gli spazi non sarebbero enormi per lui.

C'è poi Neil El Aynaoui, che fino alla Coppa d'Africa aveva trovato continuità e buonissime prestazioni, poi al ritorno dal Marocco ha fatto tantissima fatica, Bologna a parte. Ha giocato diverse partite, anche perché di alternative - soprattutto nell'ultimo mese - Gasperini non ne ha avute a centrocampo. Anche lui gradirebbe sicuramente un ruolo più di primo piano, si valuterà in estate anche se cederlo per la Roma rischia di non essere una grande mossa. Pochi mesi fa lo ha pagato al Lens quasi 25 milioni, a bilancio il cartellino è ancora pesante e realizzare una plusvalenza è complicatissimo. Si arriva così ad Artem Dovbyk, che spera di rientrare almeno tra i convocati al derby. Stagione pessima per l'ucraino, soprattutto per questioni fisiche (non che prima stesse facendo meraviglie). La Roma ha provato a cederlo, anche a gennaio, ma senza riuscirci. Un altro tentativo verrà fatto anche in estate, ma pure per lui non sarà un'impresa facile visti i 35 milioni spesi nel 2024 e le due annate con più ombre che luci. Tra l'altro con l'arrivo di Malen scalerà ufficialmente a riserva, per cui anche da parte sua tornare a essere protagonista può diventare una priorità. Fino a qualche mese fa era in una situazione simile anche Niccolò Pisilli, che è diventato sempre più importante nel presente cambiando pure le sue prospettive per il futuro. E l'obiettivo, in ogni caso, resta quello di diventare definitivamente un titolare di questa Roma, mentre le sirene cominciano a suonare un po' dappertutto.