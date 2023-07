Cuadrado: “Analizzeremo l’opzione migliore per il futuro. Non voglio l’Arabia”

Tra i possibili giocatori, rientranti nel target di Tiago Pinto e della Roma, per rinforzare le corsie esterne, c'è anche il nome di Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano, ha lasciato ufficialmente la Juventus e sarebbe libero di accasarsi ad un'altra squadra da parametro zero. Cuadrado, in un'intervista ad AS in Colombia, ha spiegato le possibilità per il futuro: “Sono molto tranquillo, sto pensando bene a cosa è meglio, chiedendo aiuto a Dio. Qui c'è il mio agente Andrey Martínez che era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle varie situazioni. Ovviamente ci sono opzioni e andremo ad analizzare qual è la migliore. "Futuro in Arabia? In questo momento ho ancora la passione, mi piace competere. La panita (Cristiano Ronaldo ndr.) è laggiù, ma non vuole portarmi”. Nelle scorse settimane lo stesso colombiano ex Juventus, è stato considerato un papabile rinforzo per la prossima stagione giallorossa