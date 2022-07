Il futuro di Ronaldo è un rebus, Boniek: “Sento che arriverà in Serie A”

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta avvolto nel mistero. Il portoghese potrebbe seriamente lasciare il Manchester United dopo un solo anno, nonostante le smentite, con la suggestione Italia e soprattutto Roma che da qualche settimana rimbalza sommessamente, ma neanche troppo. In questi giorni il Bayern Monaco sembra la squadra più vicina, in attesa della cessione di Lewandowski al Barcellona. Ma per Zibi Boniek Cristiano Ronaldo tornerà in Serie A: "Ho una certa sensazione, che arriverà in Italia", scrive l'ex giocatore della Roma ed ex presidente della federcalcio polacca, attuale vicepresidente Uefa. I tifosi giallorossi e non solo hanno dato vita a un tam tam incredibile sui social, anche se al momento è una pista da escludere.