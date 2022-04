Cristante offerto a Milan e Juve. E il Milan chiede lo sconto per Florenzi

Il centrocampista giallorosso è stato proposto a diversi club, tra cui il Siviglia che però ha risposto 'picche'

Per la Roma sarà un'estate di grande manovre, in entrata ma anche e soprattutto in uscita. A centrocampo sono in tanti i cedibili, in mezzo è finito anche Bryan Cristante. Come riporta 'Il Tempo', il numero 4 giallorosso sarebbe stato offerto a Milan e Juventus, ma anche al Siviglia che però ha declinato la proposta in quanto non interessato. Per Jordan Veretout, invece, di offerte non ne sono arrivate e nel frattempo il nuovo agente Kevin Benhaim ha depositato il mandato per la procura. Pinto spera di recuperare un tesoretto anche dai giocatori in prestito, tra cui Alessandro Florenzi. Il Milan sarebbe disposto a riscattarlo, ma vorrebbe ottenere uno sconto.