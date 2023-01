Costacurta: “Richieste troppo alte per Zaniolo. Quest’anno non è stato all’altezza”

Il Milan si allontana forse definitivamente da Zaniolo. Maldini ha valutato attentamente insieme alla società e un investimento così oneroso non rientra tra le possibilità del club. La Roma ha sparato evidentemente troppo alto per i rossoneri e...

Il Milan si allontana forse definitivamente da Zaniolo. Maldini ha valutato attentamente insieme alla società e un investimento così oneroso non rientra tra le possibilità del club. La Roma ha sparato evidentemente troppo alto per i rossoneri e dello stesso avviso è anche Alessandro Costacurta:"Credo che sotto l'aspetto tecnico la richiesta per Zaniolo sia un po' troppo alta. Il ragazzo ha potenzialità, ma i risultati bisogna dimostrarli anche sul campo. Lui quest'anno non è stato all'altezza delle aspettative. Se tornasse quel giocatore che tutti abbiamo visto in poche occasioni potrebbe dare una grossa mano al Milan", ha detto a 'Sky Sport' l'ex difensore.