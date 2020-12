Corsa a quattro per Gomez, alla finestra anche la Roma. L’Atalanta lo valuta 10 milioni

Corsa a quattro per il “Papu” Gomez, ormai separato in casa nell’Atalanta dopo il litigio con Gasperini. Sul talento argentino, in attesa dell’incontro tra il suo agente Giuseppe Riso e la famiglia Percassi, che andrà in scena tra qualche giorno, ci sono quattro squadre: Roma, Napoli, Inter e Milan. Come riporta il “Corriere della Sera”, l’Atalanta valuta il giocatore 10 milioni, mentre lui chiede di essere ceduto a parametro zero. L’intenzione del trequartista è quella rimanere in Europa, volontà testimoniata dai rifiuti delle ricche offerte provenienti dall’Asia.