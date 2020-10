Coric vola verso l’Olanda: il centrocampista è pronto per il prestito al Venlo – FOTO

Ante Coric vola via da Roma, per il suo secondo anno di fila. Il centrocampista croato, dopo il precedente prestito all’Almeria che non ha fruttato i risultati sperati, quest’anno è stato ceduto dal club giallorosso in prestito al Venlo, squadra olandese che milita in Eredivisie. Il centrocampista classe ’97 è da sempre considerato un esubero da piazzare sul mercato. Proverà a spiegare le ali in Olanda, Coric, che è stato acquistato da Monchi due anni fa e ha ancora tre anni di contratto con la Roma.