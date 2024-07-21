En-Nesyri continua a prendere tempo per decidere il suo futuro. L'attaccante del Siviglia è conteso da Roma e Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, il club turco e quello spagnolo stanno lavorando per trovare un accordo sulla base di 20 milioni di euro, ma il giocatore marocchino è incerto se scegliere il progetto ricco a livello contrattuale del Fenerbahce o se aspettare la Roma e giocare in Serie A. Nel frattempo, l'intermediario Diego Tavano sta lavorando per consentire a En-Nesyri di giocare nella capitale. Il club giallorosso non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al Siviglia e attende sviluppi nella trattativa con il Fenerbahce. De Rossi è stato chiaro con il DS Ghisolfi: considera il calciatore un elemento ideale per fare il salto di qualità in attacco.