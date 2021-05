Contatto Gollini-Lazio: l’Atalanta vuole 15 milioni, Roma in seconda fila

Il portiere dell'Atalanta piace a tanti club, ma i biancocelesti che si sarebbero fatti avanti con l'entourage

Potrebbe profilarsi un derby capitolino per Pierluigi Gollini. I giallorossi sono a caccia di un portiere, non è un segreto, oltre ai vari Musso, Silvestri e Cragno si è aggiunto anche Rui Patricio con l'arrivo di Mourinho. Anche Gollini, però, resta tra i nomi monitorati dalla dirigenza: come riporta 'TMW', infatti, i giallorossi sono attualmente in seconda fila insieme al Milan per l'estremo difensore dell'Atalanta. Alle pretendenti però si aggiunge anche la Lazio, visto che Strakosha potrebbe andare via (ipotesi Bologna e Southampton). Tare alcuni giorni fa avrebbe avuto un contatto con l'entourage di Gollini, valutato 15 milioni dall'Atalanta. Dai biancocelesti occhi anche su Musso e Dragowski, anche se più alla lontana vista la folta concorrenza.