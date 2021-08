Contatto Delaney, Mourinho aspetta

Sfumato Xhaka, lo Special One sta studiando il mercato insieme a Tiago Pinto in cerca di un sostituto dello svizzero

In attesa di buone notizie sul fronte cessioni, Mourinho si porta avanti sui possibili colpi in entrata. Un primo sondaggio, come riporta Il Tempo, è stato fatto per Thomas Delaney del Borussia Dortmund: nei giorni scorsi il danese ha ricevuto una chiamata informale dal tecnico di Setubal, ma da quel momento i contatti si sono interrotti. Per la Roma quella di vendere è una necessita reale e, finché non ci si libererà di almeno un paio di ingaggi pesanti, ogni discorso su un eventuale acquisto è stato stoppato. In più Delaney non convince a pieno i giallorossi: il centrocampista ha quasi trent’anni ed è reduce da una lunga serie di infortuni, due caratteristiche che cozzano con il profilo che il club sta cercando. A garantire la liquidità necessaria per tornare operativi potrebbe essere la cessione di Florenzi, che attende notizia da Siviglia: Monchi ha già sondato il terreno con il suo agente, ma anche gli andalusi hanno bisogno di incassare prima di sferrare l’offensiva. Anche Olsen è destinato a lasciare Trigoria – interessa a Premier e Ligue 1 – mentre si continua a cercare una soluzione per liberarsi degli ingaggi di Pastore e Fazio, missione che si preannuncia impossibile.