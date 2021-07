Conferme dall’Inghilterra: la Roma prepara il rilancio per Xhaka

I giallorossi sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro

La Roma è pronta ad alzare la sua offerta per Granit Xhaka. Lo riporta football.london che sottolinea come l'Arsenal non lascerà partire il centrocampista svizzero per meno di 17 milioni di sterline (20 milioni di euro). Xhaka nel gennaio del 2020 era ad un passo a vestire la maglia dell'Herta Berlino, ma il tecnico dei Gunners Arteta lo convinse a restare a Londra. Xhaka si è promesso da tempo ai giallorossi, attratto dall'idea di poter giocare sotto la guida di José Mourinho che anni fa aveva elogiato lo stesso centrocampista svizzero: "Xhaka è l'uomo principale del centrocampo dell'Arsenal, non puoi non accorgertene. Senza di lui l'Arsenal è perduto, è un leader".