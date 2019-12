Con Ibrahimovic al Napoli può partire Llorente: la Roma ci pensa

Se Ibrahimovic scegliesse il Napoli e non il Milan, a lasciare la squadra azzurra sarebbe Fernando Llorente. Lo svedese con Raiola sta ancora cercando un accordo con il club di De Laurentiis, ma potrebbe agevolare l’ok definitivo alla trattativa l’arrivo dell’amico Gattuso in panchina. Se così dovesse essere, l’attaccante spagnolo sarebbe in uscita ma potrebbe restare in Italia: la Roma – riporta Tuttosport – sta cercando un vice-Dzeko per gennaio ed è pronta ad accoglierlo, ma De Laurentiis non vorrebbe cederlo a una diretta concorrente per la Champions. Per questo non è da scartare la soluzione Inter: lo ha chiesto anche Antonio Conte, che l’ha avuto alla Juventus .