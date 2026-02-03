Come cambia la Roma dopo il calciomercato: da Malen a Zaragoza e Dybala

È un calciomercato atipico quella che la Roma ha chiuso ieri sera, dopo un mese di gennaio travagliato e pieno di nomi accostati al club giallorosso. Nella Capitale ad arrivare sono stati solo attaccanti: profili diversi con caratteristiche proprie, ma tutti con l'obiettivo di aumentare la resa del reparto offensivo. I colpi chiusi da Massara sono: Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza. C'è, dunque, da chiedersi come sarà rivoluzionato il tridente giallorosso che, nella prima parte di stagione, ha cambiato più volte interpreti con risultati più o meno sufficienti. Partendo dalla punta centrale, sarà proprio Malen - titolare nelle prime 2 - a prendersi carico dell'attacco di Gasperini. L'olandese, più volte lodato dal tecnico, si appresta a diventare una certezza assoluta e le aspettative sono sempre più alte. La sua naturale riserva sembra destinata ad essere Robinio Vaz. Il giovane francese sarà inserito gradualmente nei meccanismi, mentre si vedrà sempre meno Evan Ferguson, spesso acciaccato e con un futuro già scritto lontano da Roma. Ci vorrà tempo anche per riavere a disposizione Dovbyk, alle prese con un lungo stop.