La Roma pesca in Argentina: è fatta per il 2006 Solbes. Domani in città per la firma

La Roma mette a segno un altro colpo nel segno del talento e della gioventù. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', Ricardo Solbes sarà un giocatore giallorosso. Il gioiellino del Defensay Justicia è pronto per sbarcare nella capitale ed è atteso a breve. In queste ore è stata raggiunta l'intesa totale anche con il giocatore, domani dovrebbe arrivare in città per firmare il suo contratto con la Roma. Insieme a lui ci sarà l'agente e intermediario Nicolas Spolli, ex difensore che ha giocato in maglia giallorossa una sola partita, l'ultima di campionato contro il Palermo della stagione 2014/15. Si tratta di un attaccante, classe 2006, che ha già esordito pochi giorni fa in prima squadra, e tra i talenti più stimati e promettenti in Argentina.