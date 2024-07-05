La Roma fa sul serio per Federico Chiesa. L'esterno della Juventus è in uscita e non rientra nei piani di Motta e secondo quanto riportato da SportItalia c'è stato un nuovo contatto tra il giocatore e Daniele De Rossi. Il mister giallorosso vuole portarlo a Trigoria e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un blitz del procuratore di Chiesa nella Capitale. Al momento non ci sono offerte estere e la Roma può affondare il colpo. Il prezzo è di 25 milioni di euro. Ghisolfi ne può mettere sul piatto 20 di parte fissa e 5 di bonus.