Chelsea, Tuchel: “Nessuna novità per Abraham, domani sarà in rosa”

Le parole dell'allenatore dei Blues: "Ci sono sempre possibilità che i giocatori possano andare via. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo parlato"

Domani il Chelsea giocherà in Premier League con il Crystal Palace, dopo essersi aggiudicato la Supercoppa Europea contro il Villarreal. Ha parlato Tuchel in conferenza stampa della possibile partenza di Tammy Abraham, primo obiettivo della Roma e conteso da diverse squadre del campionato inglese tra cui Arsenal: "Ci sono sempre possibilità che i giocatori possano andare via. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo parlato. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, lui sarà in rosa domani".