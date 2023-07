Chelsea, Pochettino chiede al club inglese di ingaggiare il “gioiello” Dybala

Il club inglese deve rinforzare il proprio attacco dopo le numerose partenze e l'allenatore vorrebbe portare "un gioiello" in Premier League

La bassa clausola rescissoria di Dybala, rende l'attaccante argentino molto appetibile soprattutto per alcuni club della Premier League. Tra questi, il Chelsea sembra essere quello più interessato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Pochettino avrebbe chiesto al club inglese di portargli "un gioiello". Il desiderio dell'allenatore è proprio quello di ingaggiare Dybala per rinforzare l'attacco fortemente impoverito dalle partenze di Joao Felix, Kai Havertz e Mason Mount. Ma il Chelsea non è l'unica squadra interessata all'argentino, anche il PSG avrebbe messo gli occhi su di lui. Entrambe le squadre sembrano essere disposte al pagamento della clausola rescissoria dell'attaccante che vale 15 milioni.