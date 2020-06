Chelsea-City, Pedro entra nel finale e sfiora il gol con un destro a giro

Nel finale di Chelsea–Manchester City, che ha visto i Blues trionfare sui ragazzi di Guardiola per 2-1 allo Stamford Bridge, c’è stato spazio anche per Pedro. Frank Lampard gli ha consentito l’ingresso in campo al 90′, con 6 minuti di recupero ancora da giocare. Pedro non se l’è fatto ripetere due volte e nei pochi secondi a disposizione ha sfiorato anche il 3-1 per il Chelsea: dalla fascia sinistra lo spagnolo è rientrato sul destro calciando a giro. E’ servito il buon intervento di Ederson per evitare che la palla si insaccasse alle sue spalle.

Per Pedro, nella giornata di oggi, è stato raggiunto l’accordo tra Roma e Chelsea: lo spagnolo arriverà nella capitale italiana una volta che la Premier League sarà finita (31 luglio). L’esterno ex Barcellona atterrerà a Roma con un biennale pronto ad attenderlo: 3 milioni di ingaggio e opzione per un terzo anno.