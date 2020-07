Cetin va in prestito al Verona: la Roma si riserva il diritto di controriscatto a 15 milioni

Prima cessione per la Roma. A margine del pareggio contro l’Inter, i giallorossi hanno chiuso l’operazione che porterà Mert Cetin all’Hellas Verona. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il centrale turco è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la Roma mantiene il controllo sul giocatore, riservandosi un diritto di controriscatto fissato a ben 15 milioni di euro. Arrivato un anno fa con l’allora nuovo ds Petrachi, il classe ’97 ex Genclerbirligi – pagato 3 milioni – ha collezionato appena 5 presenze. Poi Fonseca ha deciso di puntare su altri, non convocandolo in quasi tutti i match della ripresa. Ieri con l’Inter era in lista per l’assenza di Fazio. Si conclude così senza sussulti l’esperienza di Cetin alla Roma, almeno per il momento.