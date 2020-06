Roma, Cetin può partire in prestito: piace a Levante e Galatasaray

Mert Cetin può lasciare la Roma in prestito per fare esperienza. Sul difensore turco – riporta TMW – c’è il Galatasaray ma anche il Levante in Liga. Le buone prestazioni negli spezzoni che gli ha concesso Fonseca hanno convinto alcuni club a pensare a lui per rinforzare il reparto difensivo. Il tecnico portoghese ha più volte dichiarato la sua fiducia in Cetin, tanto da toglierlo anche dal mercato a gennaio. Ecco perché il suo futuro potrebbe essere in prestito per giocare con più continuità, ma tanto dipenderà anche dalle altre operazioni che coinvolgono la difesa della Roma: Fazio e Jesus sono in uscita, Smalling è ancora in dubbio e Ibanez è ancora acerbo. L’unico certo del posto è Gianluca Mancini.