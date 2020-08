Cetin convocato per il ritiro del Verona: arriva il nullaosta della Roma

Ancora non è arrivata l’ufficialità del trasferimento, ma Mert Cetin può considerarsi un calciatore del Verona. Il turco, che due settimane fa aveva svolto le visite mediche con il club scaligero, è stato convocato dal tecnico Juric per il ritiro in Val Gardena. Il nome del centrale comprare nella lista assieme ai suoi nuovi compagni: sul sito ufficiale della squadra gialloblù viene specificato come la Roma abbia dato il nullaosta al difensore per potersi allenare agli ordini del tecnico croato. Cetin, 6 presenze nell’ultima stagione, si trasferirà all’Hellas con la formula del prestito oneroso con diritti di riscatto e controriscatto.