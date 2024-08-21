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VIDEO - Fiumicino, i tifosi a Dybala: "Ti vorremo sempre bene". La reazione di Paulo
Ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. L'argentino ha detto sì all'Al-Qadsiah e ha accettato l'offerta da 75 milioni di euro in tre anni. Ora la palla passa ai due club che devono trovare l'accordo economico. Nel pomeriggio è in programma un incontro tra i giallorossi e l'agente di Paulo. Oggi la Joya ha svolto l'allenamento a Trigoria con il resto del gruppo. Quella contro il Cagliari di domenica con molta probabilità è stata l'ultima partita in maglia giallorossa di Paulo Dybala.
CESSIONE DYBALA LIVEOre 23 - Come riporta 'Sky Sport', sta per terminare l'incontro cominciato nel tardo pomeriggio tra la Roma, l'agente di Dybala e gli emissari dell'Al-Qadsiah: l'operazione dovrebbe portare circa 3-4 milioni di euro più bonus ai giallorossi.
Ore 19.30 - Intanto la Roma ha aperto la caccia al sostituto di Paulo Dybala e i nomi sul tavolo sono diversi. A partire da Jeremie Boga passando per Llorente, Arribas e altri.
Ore 17.30 - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme, la Roma incontrerà a breve l'entourage di Paulo Dybala. I giallorossi sono stati informati dell'accordo trovato tra Dybala e l'Al-Qadsiah, ma prima va trovato l'accordo economico con la squadra araba.
Ore 17.00 - Paulo Dybala ha trovato l'accordo con l'Al-Qadsiah. L'argentino ha detto sì agli arabi accettando 75 milioni in tre anni. Ora la Roma deve trovare l'accordo economico col club arabo che ha intenzione di offrire 3 milioni di euro più bonus per arrivare a 5/6.
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