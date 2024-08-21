Ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. L'argentino ha detto sì all'Al-Qadsiah e ha accettato l'offerta da 75 milioni di euro in tre anni. Ora la palla passa ai due club che devono trovare l'accordo economico. Nel pomeriggio è in programma un incontro tra i giallorossi e l'agente di Paulo. Oggi la Joya ha svolto l'allenamento a Trigoria con il resto del gruppo. Quella contro il Cagliari di domenica con molta probabilità è stata l'ultima partita in maglia giallorossa di Paulo Dybala.

CESSIONE DYBALA LIVE

Come riporta 'Sky Sport', sta per terminare l'incontro cominciato nel tardo pomeriggio tra lal'agente die gli emissaril'operazione dovrebbe portare circa 3-4 milioni di euro più bonus ai giallorossi.

Ore 19.30 - Intanto la Roma ha aperto la caccia al sostituto di Paulo Dybala e i nomi sul tavolo sono diversi. A partire da Jeremie Boga passando per Llorente, Arribas e altri.

Ore 17.30 - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme, la Roma incontrerà a breve l'entourage di Paulo Dybala. I giallorossi sono stati informati dell'accordo trovato tra Dybala e l'Al-Qadsiah, ma prima va trovato l'accordo economico con la squadra araba.

Ore 17.00 - Paulo Dybala ha trovato l'accordo con l'Al-Qadsiah. L'argentino ha detto sì agli arabi accettando 75 milioni in tre anni. Ora la Roma deve trovare l'accordo economico col club arabo che ha intenzione di offrire 3 milioni di euro più bonus per arrivare a 5/6.