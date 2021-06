Calciomercato Roma, Daka obiettivo per l’attacco

L'attaccante zambiano, classe 1998, ha attirato le attenzioni di Pinto anche e soprattutto per i numeri stratosferici dell'ultima stagione

La Roma avrebbe messo nel mirino Patson Daka. L'attaccante del Salisburgo, 23 anni a ottobre, è stato protagonista di di un'annata dai numeri forti in Bundesliga: per lui 27 reti e 7 assist in 28 presenze di campionato. L'estrema prolificità, la velocità e la prestanza fisica avrebbero attirato le attenzioni di Tiago Pinto, come rivela Stefano Carina su Il Messaggero. Lo zambiano, che in virtù delle sue doti può ricoprire tutti i ruoli in attacco, potrebbe rappresentare una valida alternativa ad Andrea Belotti. Per quest'ultimo, infatti, la Roma non riesce a trovare l'intesa economica con il Torino. Daka è legato al club tedesco fino al 2024, e il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni.