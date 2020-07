Cavani-Roma, dall’Uruguay: tra martedì e mercoledì la giornata decisiva

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci di calciomercato dall’Uruguay riguardanti il possibile passaggio di Cavani alla Roma. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista di Sport890 Sebas Giovanelli la prossima settimana, precisamente tra martedì e mercoledì, ci sarà un incontro per provare a dare una sterzata decisiva all’affare e a chiudere la trattativa. Il Matador, come affermato da Leonardo qualche settimana fa, non rientrava più nel progetto PSG e attualmente il suo entourage è alla ricerca dell’offerta migliore per la prossima stagione. Cavani rimane un obbiettivo di mercato anche dell’Inter, soprattutto se Marotta, Conte e Ausilio dovessero decidere di non confermare Alexis Sanchez.