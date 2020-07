Cavani, i dubbi della Roma sullo stipendio. Intanto il Matador rifiuta l’MLS

Una ricca occasione di calciomercato per il futuro, non soltanto della Roma. Questo rappresenterà Edinson Cavani quando a fine stagione si libererà a parametro zero dal PSG. Come riporta però il portale specializzato calciomercato.com l’urugaiano starebbe già vagliando alcune offerte e avrebbe rifiutato la sostanziosa offerta dell’Inter Miami di David Beckham. Il club della MLS avrebbe messo sul piatto un contratto di circa 12 milioni di euro l’anno, ma al momento il campionato statunitense non entusiasmerebbe il Matador. Discorso diverso per i giallorossi: impossibile infatti pareggiare l’offerta dell’Inter Miami e a Trigoria la priorità e quella relativa al mercato in uscita. Far cassa per abbassare il monte ingaggi, liberarsi degli esuberi e trattenere i gioielli più importanti, Nicolò Zaniolo su tutti.