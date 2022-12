Carnevali su Frattesi: “Difficile cederlo a gennaio, non c’è solo la Roma”

Davide Frattesi e la Roma. Un matrimonio complicato, che vivrà una nuova puntata a giugno. A escludere un possibile affare a gennaio, infatti, è stato il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “È un ragazzo che ha fatto un suo percorso andando a giocare anche in categorie inferiori. È con noi da un po’ di anni, quest’anno si sta esprimendo bene e ha un grande potenziale. Sta aspettando una chiamata dalla Roma? Beh io l’aspetto non solo dalla Roma, ma anche da altre società…È un giocatore a cui vorremmo dare la possibilità di andare in un grande club: in questo senso non abbiamo mai rifiutato niente a nessuno, se saranno soddisfatte le nostre richieste. Lui sa che deve crescere un po’ di più, fare qualcosa in più". Poi sulle tempistiche: "Nel periodo estivo vedremo che tipo di possibilità ci sono. Qualche offerta c’è già stata, anche se non direttamente dalla Roma, ma dall’estero, ma credo che a gennaio difficilmente cederemo i nostri giovani più importanti“.