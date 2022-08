Carnevali: “Non è stato facile tenere Frattesi. Non vogliamo smantellare la squadra”

Il dirigente neroverde sull'obiettivo di mercato giallorosso: "Non potevamo cambiare ancora di più. Speriamo che queste scelte porteranno risultati"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Milan. Tra i vari temi trattati dal dirigente neroverde, anche Davide Frattesi, molto vicino alla Roma in questa sessione di mercato: “Non è stato facile tenere Frattesi ma non vogliamo smantellare la squadra dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca, non potevamo cambiare ancora di più, avremmo rischiato molto. Speriamo che queste siano scelte che porteranno ai risultati”.