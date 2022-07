Carles Perez vuole solo il Celta, ma la Roma aspetta: ci sono altre offerte

Carles Perez e il Celta Vigo, un matrimonio che potrebbe celebrarsi presto, anche se non è ancora così scontato il sì. Almeno quello della Roma. Il club spagnolo è in pressing da diverso tempo, segue l'esterno da addirittura da anni, lo vuole assolutamente e anche il mister Coudet è pronto a consegnargli la maglia da titolare. Come sottolinea 'Marca', anche lo stesso Perez vuole solo giocare nel Celta Vigo, dove sa che potrà essere protagonista assoluto e uomo di spicco della rosa. La trattativa tra i club è avanzata, ma non ancora chiusa. Luis Campos ci sta provando, il rapporto con Mourinho - che ha già dato il via libera - potrebbe aiutare. La Roma, però, tarda a fornire il suo di ok, forte di altre offerte arrivate sul tavolo per Cares Perez e può quindi provare ad alzare la posta. Per questo l'affare non è ancora andato in porto, anche se i galiziani lo vogliono a tutti i costi.